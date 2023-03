Veja os números sorteados para a Lotofácil 2765

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta sexta-feira (17) o concurso 2765 da Lotofácil, cujo prêmio estimado para quem acertar as quinze dezenas sorteadas é de R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira:

em instantes

Três Coroas

Um apostador do Rio Grande do Sul foi o grande ganhador da Lotofácil desta quinta-feira. A aposta vencedora foi feita na cidade de Três Coroas e o ganhador recebeu um depósito em sua conta corrente no valor de R$ 1.303.617,03.

Na faixa dos 14 acertos, 377 apostas foram premiadas com R$ 1.035,76 e na faixa dos 13 acertos, 11.633 apostas ganharam R$ 25,00.

Super Sete paga R$ 3 milhões

A aposta que acerta as sete dezenas na ordem em que foram sorteadas pode levar para casa o prêmio acumulado da Super Sete, calculado em R$ 3 milhões.

Veja os números de hoje da Super Sete:

EM INSTANTES