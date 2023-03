Superbactéria mata 5 bebês em hospital de Cuiabá

Cinco casos de morte de crianças foram registrados no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá entre 16 e 21 de fevereiro. Todos os bebês estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foram infectados com a superbactéria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase. A notícia é do G1.

A Klebsiella pertence ao grupo das bactérias ‘multirresistentes’ imunes a quase todos os antibióticos fabricados pelos homens e colocadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na categoria “crítica”. Atualmente, o tratamento é feito com antibióticos muito fortes que possuem uma série de efeitos colaterais. Geralmente, as infecções são adquiridas em hospitais através de contato com fluidos de pacientes infectados, sondas e cateteres.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, os bebês já chegaram à unidade médica contaminados pela bactéria. Quando deram entrada no hospital, a infecção pela superbactéria já era considerada grave.

O governo do Mato Grosso informou que notificou a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso e a Agência nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para conter a infecção. Os leitos usados pelas vítimas foram bloqueados e desinfectados.

Embora a Secretaria de Saúde afirme que as crianças já chegaram infectadas, uma médica que atende no hospital disse que um bebê infectado foi o responsável pela transmissão para outras oito crianças, resultando na morte de cinco crianças, entre elas a bebê que entrou com a superbactéria. Quatro foram curadas.

O governo do estado afirmou que as infecções vieram de outras unidades de saúde e deveriam ter sido identificadas e tratadas nos respectivos locais para evitar o agravamento do caso e o risco de um surto.