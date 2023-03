Mulher mata mãe e filha enforcadas em MG; detalhes da história são chocantes

Uma mulher de 34 anos confessou ter matado a própria a mãe e a filha na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta segunda (13) e terça-feira (14). Ela foi presa em flagrante.

De acordo com a PM (Polícia Militar), Amanda Christina Souza Pinto afirmou em depoimento que matou a mãe, Maria do Rosário de Fátima Pinto, de 67 anos, e filha, de 10, enforcadas.

Na quarta-feira (15), a suspeita foi encontrada desacordada, com a cabeça dentro do forno de um fogão a gás. Ela tentou se matar após os assassinatos, mas foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

‘Sensação ruim’

Amanda contou que na manhã de segunda-feira estava no quarto conversando com a mãe quando as duas começaram a “brincar”. Ela teria passado o braço em volta do pescoço da idosa e, segundo ela, sentido “uma sensação ruim” e “vontade de apertar”.

A vítima tentou pedir ajuda, mas a filha não a soltou até ter certeza de que a mãe tinha parado de respirar.

A menina de 10 anos bateu na porta e perguntou o que estava acontecendo. A mãe disse para a garota não abrir a porta, pois ela estaria “resolvendo um problema”. Em seguida, ela cobriu o corpo da vítima com um lençol e ordenou que a filha fosse tomar café.

Morrer ou ir para um abrigo

Amanda teria dito para a criança que sua avó tinha passado mal e morrido. Argumentou que, como Maria do Rosário era a responsável pelo sustento da casa, ela também teria que morrer. A menina poderia escolher seu próprio destino: morrer junto ou ir para um abrigo.

A criança sugeriu ligar para alguém de confiança, como os bombeiros ou a polícia, mas teria dito que “iria com a mãe até o fim”. Sem coragem de matar a filha naquele momento, as duas foram dormir.

Na manhã seguinte, a mulher tentou cortar os pulsos da criança, mas não conseguiu porque a faca era ruim e a menina sentia dor. A segunda tentativa foi aplicar um “mata-leão”, mas a criança resistiu. A mãe, então, amarrou os braços da pequena com uma calça. A menina continuou se debatendo enquanto era enforcada, mas a mulher continuou até atingir seu objetivo.

Em seguida, Amanda deitou ao lado da garota e tentou se matar ingerindo remédios. Sem sucesso, no dia seguinte ela vedou as frestas das portas, colocou a cabeça dentro do forno e ligou o gás.

O síndico do prédio percebeu o odor e estranhou o latido constante do cachorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Amanda desmaiada.

