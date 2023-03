Médicos se preocupam com jovem que dizia ser Madeleine McCann após descoberta

Julia Wendell, a jovem polonesa que dizia ser Madeleine McCann, foi submetida a uma bateria de exames, entre eles DNA e testes genéticos. No entanto, os resultados preocuparam os médicos.

De acordo com o The Mirror, a mulher de 21 anos, teve exames alterados, que apresentaram uma série de problemas.

“Ainda estamos esperando o resultado do teste de DNA que nos mostrará exatamente qual é a origem étnica de Julia e de que país ela e sua verdadeira família são. Esses tipos de testes são muito precisos. Sua saúde é muito ruim, ela tem asma forte e sofre de muita dor nos ossos. Ela fará uma tomografia computadorizada e ressonância magnética por causa da dor nos ossos”, explicou a investigadora particular do caso, com quem Julia mora atualmente na Califórnia.

Reprodução (Instagram)

Ainda acrescentaram que os exames de sangue estão tão alterados, que os médicos estão investigando se Julia pode ter leucemia.

“Se ela precisar de algum tratamento, garantiremos que ela o receba. Ela está hospedada comigo em minha casa e minha família a recebeu de braços abertos - eles a amam”, informou.

Madeleine tinha quase quatro anos quando desapareceu de seu apartamento durante as férias na Praia da Luz, em Portugal, em 2007. Seus pais, Gerry e Kate McCann, ainda não se pronunciaram sobre Julia.

Veja também: Jovem que dizia ser Madeleine McCann pode ser criança raptada e família acha que ela é a filha desaparecida misteriosamente