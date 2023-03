Helicóptero cai na Barra Funda e deixa 4 mortos; veja o que se sabe até agora

Um helicóptero caiu na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (17). Quatro pessoas morreram.

O Corpo de Bombeiros informou que nove viaturas foram enviadas ao local para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com a corporação, o acidente aconteceu por volta das 14h45, no cruzamento entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e a James Holland.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a queda do helicóptero, um Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, com capacidade para um piloto e três passageiros.

A aeronave é operada pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais, segundo divulgou o “G1″.

