Criança de 11 anos é suspeita de atirar no próprio irmão e em vizinho; mãe é presa

Mãe é presa após filho atirar no irmão e em vizinho no Piauí (Divulgação/PC-PI)

Uma criança de 11 anos é suspeita de atirar no próprio irmão de 14 anos e no vizinho de 4 anos em Luzilândia, no Piauí, na última quarta-feira (15). A mãe foi presa.

A polícia soube do caso após o hospital da cidade informar que dois menores deram entrada com ferimentos de disparo de arma de fogo.

O adolescente de 14 anos foi atingido na perna e a criança de 4 anos no rosto. O quadro deles é estável.

A mãe, de 31 anos, foi localizada e presa em flagrante e a espingarda, apreendida. Ela foi autuada pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela.

Tiro acidental

A investigação aponta que as crianças e o adolescente estavam brincando em casa. As mães e uma vizinha estavam em outro cômodo, quando os menores entraram no quarto da mãe onde estava a espingarda. Em determinado momento, as adultas ouviram barulho de disparo

Como os menos estavam sozinhos, não se sabe se pegaram na arma por curiosidade ou estavam brincando com ela, disse o delegado Antônio Alves, titular da Delegacia de Luzilândia.

As vítimas devem prestar depoimento depois que receberem alta. As duas vítimas seguem internadas em um hospital de Parnaíba.

