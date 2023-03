Caso Dani Alves: despedida de Joana Sanz deixa jogador arrasado, diz TV espanhola

A carta de despedida publicada pela modelo Joana Sanz caiu como uma bomba na cabeça do jogador brasileiro Dani Alves, que está preso sob acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona no final do ano passado.

Segundo o programa ‘Cuatro el Dia”, da TV Espanhola, Dani ficou muito nervoso ao receber a notícia da separação do casal e está “completamente abatido” e recluso em sua cela. O programa fala ainda que o jogador parou de se alimentar e não interage mais com os outros presos da penitenciária Brians 2, onde está recluso.

A carta publicada pela modelo apenas confirmou o que ela havia falado pessoalmente na visita que fez ao atleta no último domingo, que iria se divorciar. Na carta escrita à mão, ela diz que sempre amará o marido, mas tem que fechar um ciclo em sua vida para iniciar outro.

Em um trecho da carta, ela diz: “Ele estava sempre presente quando eu mais precisava dele. Sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atencioso... É tão difícil para mim aceitar que essa pessoa pode me quebrar em mil pedaços. Acho que vou levar anos de vida para conseguir anos de vida desse jeito dele me olhar, daquele jeito como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo”, escreveu.

Por fim, encerra anunciando que tomou a decisão de retomar a sua vida e cuidar de sua autoestima. “Mas eu me amo, Me respeito e me valorizo muito mais. Perdoar me alivia, assim mantenho a magia e encerro uma etapa da minha vida que começou em 18/05/15. Agradeço pelas oportunidades e aprendizados que a vida me proporciona, por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte passando para a próxima fase de sua vida.”