Adolescente enganada e prostituída em garimpo ilegal era obrigada a fazer 16 programas por noite

Uma jovem de 15 anos resgatada de um garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, contou à polícia que foi aliciada pelas redes sociais com promessas de salário de R$ 5,8 mil por mês para trabalhar como cozinheira, mas foi obrigada a se prostituir. A notícia é do G1.

Nesta terça-feira, em uma ação da Polícia Federal na região ela foi encontrada e recebeu ajuda do Conselho Tutelar para deixar a região.

Por ser menor de idade, seu nome foi preservado, mas ela disse que nos vinte dias que esteve na região passou por vários cabarés e era obrigada a fazer 16 programas por noite.

Segundo o conselho tutelar, ela foi atraída pelo valor do pagamento e com a promessa de receber em dinheiro ou em ouro. Um carro luxuoso foi buscá-la em sua casa, em Boa Vista. No local, ela foi obrigada a se prostituir e ainda corria o risco de ser morta, porque as ameaças eram constantes.

Ela não podia sair da região do garimpo ou fazer qualquer denúncia, pois os criminosos diziam que sabiam onde ela morava e ameaçavam matar a sua família. Ela contou que nos cabarés por onde passou, em uma espécie de rodízio, havia várias meninas de 15, 16 e 17 anos. Todas eram informadas que se saíssem do local não receberiam nada. O pagamento só seria feito ‘no final do contrato’, quando voltassem para casa.

A Polícia Federal acredita que há uma organização criminosa envolvida na cooptação de jovens para a prostituição nas áreas de garimpo em Roraima. Esses criminosos agiriam nas redes sociais prometendo falsos empregos e salários considerados fora da realidade da região.

Segundo o delegado da Polícia Federal Marco Bontempo, a rede de prostituição é uma das cadeias financeiras que mantém o garimpo ilegal, assim como o tráfico de drogas e o de armas.