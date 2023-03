Acidente com ônibus de turismo mata 3 e deixa mais de 20 feridos na Régis Bittencourt, em SP

Um acidente com um ônibus de turismo deixou três mortos e mais de 20 feridos na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas fatais está uma criança.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de dois andares levava 51 turistas que partiram da cidade da Lapa, no Paraná, com destino a Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ao chegar na altura do km 511, na Serra do Azeite, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e o ônibus tombou, atingindo uma mureta de proteção.

O socorro foi acionado, mas três pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Já os feridos foram levados para hospitais de Registro e Pariquera-Açu, sendo que pelo menos seis tinham lesões graves, conforme os bombeiros.

O motorista do ônibus não ficou ferido. Ele foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.