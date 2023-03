VÍDEO: Advogado mata ex-mulher a tiros dentro de garagem de prédio, no litoral de São Paulo

Advogado Vicente Nogueira Gumbis de Souza, de 48 anos, matou a tiros a ex-mulher dele, Michelli Stefani, de 27, em Santos, no litoral de SP (Reprodução/Redes sociais)

Câmeras de segurança de um prédio em Santos, no litoral de São Paulo, flagraram o momento em que o advogado Vicente Nogueira Gumbis de Souza, de 48 anos, matou a tiros a ex-mulher dele, Michelli Stefani, de 27. Em seguida, o homem se suicidou. As imagens, divulgadas pelo jornal “A Tribuna”, mostram que eles conversaram por cerca de um minuto antes do crime (veja abaixo).

Vídeo mostra momento em que advogado mata a ex em garagem de prédio em Santos https://t.co/dlEWqfKKt7 pic.twitter.com/9lB4Hgb5B4 — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) March 16, 2023

O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), em um prédio que fica na Rua Particular Lélia, no bairro Aparecida.

O vídeo mostra que Vicente estava na garagem esperando por Michelli. Quando ela chegou de carro, ele se aproximou e os dois conversaram rapidamente. A mulher tirava algumas malas para entregar ao advogado e entrou novamente no veículo, quando o homem atirou duas vezes. Na sequência, ele se matou.

Um funcionário do prédio percebeu que o homem estava caído na garagem e acionou a Polícia Militar. Lá, os agentes também encontraram Michelli sem vida dentro do carro.

O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como feminicídio seguido de suicídio. A arma usada no crime, assim como os celulares da vítima e do autor, foram apreendidos para os trabalhos da investigação.

LEIA TAMBÉM: