Quina acumulada paga R$ 1,38 milhão; confira o sorteio

Como ninguém acertou a Quina no sorteio de ontem, para esta quinta-feira a loteria retorna com prêmio acumulado e deve pagar a quem acertar as cinco dezenas R$ 1,38 milhão.

Veja os números da Quina para esta quinta-feira:

36, 45, 61, 76, 79

Sorteio de ontem

Ontem, a Quina não teve ganhadores na primeira faixa, mas na faixa dos quatro acertos 48 apostas levaram R$ 6.079,05. O terno foi acertado por 3.501 apostas e cada uma delas ganhou R$ 79,37.

Veja o sorteio da Dupla Sena

A Dupla Sena desta quinta-feira tem prêmio estimado em R$ 727 mil para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. No segundo sorteio, o prêmio é de R$ 44 mil.

Veja os números da Dupla Sena:

1º Sorteio

07, 16, 17, 38, 39, 44

2º sorteio

03, 06, 10, 12, 43, 44