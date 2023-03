Por rejeitar vacina da covid-19 sem justificativa, universidade pode trancar matrícula de aluna; entenda

Uma aluna da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) pode ter sua matrícula trancada por ter rejeitado a vacina contra a covid-19 sem apresentar qualquer justificativa médica. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado.

A estudante entrou com processo afirmando que a obrigatoriedade da vacina para poder se matricular no curso de Zootecnia era ilegal. A princípio, a Justiça ficou do lado dela, mas a universidade recorreu e saiu vitoriosa.

Liberdade individual X direito coletivo

Vale dizer que a exigência da universidade está dentro da lei. Isso porque, em 2020, o STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu que as instituições podem exigir a vacinação.

“Ela [a aluna] poderá retornar quando a instituição de ensino superior deliberar a respeito da suspensão da exigência do comprovante de vacina contra o coronavírus”, diz relatório aprovado pelos desembargadores por unanimidade. “A liberdade, como todos os demais direitos fundamentais, não é absoluta.”

