Mulheres viram ‘cobaias’ em curso de conquista promovido por ‘coaches’ estrangeiros em SP; entenda

Pelo menos quatro mulheres disseram ter virado, sem saber, “cobaias” de dois “coaches” estrangeiros em uma festa realizado em uma mansão em São Paulo. O evento teria funcionado como aula prática de um curso que ensina homens a conquistar o sexo oposto.

O evento, promovido por Mike Pickupalpha e David Bond, do site Millionaire Social Circle (Círculo Social de Milionários, na tradução), ocorreu no final do mês passado, em uma mansão no Morumbi, na Zona Sul da Capital.

O curso, oferecido a estrangeiros de vários países, cobra entre US$ 12 mil a US$ 50 mil e oferece consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Já houve edições anteriores na Costa Rica, Colômbia e Filipinas.

“Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas”, dizia o anúncio da viagem ao Brasil.

Ao site de notícias “G1″, quatro mulheres disseram que não sabiam que fariam parte do tal curso de conquista. Duas foram ao evento após convites em redes sociais e outras duas disseram ter conhecido alunos do curso em um app de relacionamentos. Uma delas registrou um boletim de ocorrência.

‘Livre e espontânea vontade’

Mike Pickupalpha falou ao “G1″, mas não respondeu se informava as mulheres de que a festa se tratava de aula prática do curso de conquista.

“Foi uma festa coorganizada com meus amigos brasileiros. Alguns trouxeram suas próprias namoradas. Uma festa com adultos que escolheram estar lá por livre e espontânea vontade. Comida, segurança e transporte adequado foram fornecidos”, disse ao portal.

LEIA TAMBÉM: