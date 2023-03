Menor que perdeu braço em ataque de tubarão diz que tem sido alvo de piadas: “Apenas se calem”

A adolescente Kaylane Timóteo Freitas, de 15 anos, que perdeu parte do braço ao ser atacada por um tubarão, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, em Pernambuco, faz uma campanha nas redes sociais em busca de fundos para obter remédios e uma prótese. No entanto, a garota fez um desabafo dizendo que em vez de receber a ajuda que precisa, tem sido alvo de piadas e chacotas.

“Sinceramente nos primeiros dias isso me afetou muito, mas graças a Deus, agora eu entendo que metade dessas pessoas que fizeram esse tipo de coisa não aguentaria nem metade da metade de toda angústia, medo, aflição e dor que eu tive. Se não for para dar uma palavra de conforto, não falem nada, apenas se calem, garanto que ajudará muito mais”, escreveu ela.

A menor disse que vários vídeos circulam nas redes sociais mostrando como ela ficou após o ataque e que muitos estão cheios de “comentários maldosos e muitas piadas”.

O ataque contra a menor aconteceu no último dia 6. Após ser retirada do mar, ela foi socorrida por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que constatou lesões no braço e na barriga. Em seguida, ela foi levada para o Hospital da Restauração, onde foi submetida a uma cirurgia para amputação da parte do membro que foi ferido pelo tubarão.

O local onde ela foi atacada foi o mesmo em que um menor perdeu uma perna dias antes. O garoto de 14 anos também foi levado ao Hospital da Restauração, onde foi operado por uma equipe especializada em traumatologia e cirurgia vascular e, na sequência, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Possível momento do ataque do tubarão em piedade quase agora.🦈 pic.twitter.com/0EPzGBE3Vu — aиdѕσи 🚀 (@andsondasilva01) March 6, 2023

Alertas sobre perigo

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), já foram três ataques registrados desde 20 de fevereiro no litoral de Pernambuco. Nesta data, um surfista tinha sido atacado na praia Del Chifre, em Olinda.

O Cemit ressaltou que há risco de incidentes no trecho de 36 quilômetros entre a Praia de Bairro Novo, em Olinda, até os Arrecifes do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. E, um decreto que vigora desde 1999, obriga o alerta por meio de placas, que estão instaladas em toda a área, inclusive na praia de Piedade.

Com o ataque da adolescente, subiu para 77 o número ocorrências envolvendo tubarões em Pernambuco desde 1992, sendo 67 no continente, e outras dez, em Fernando de Noronha.

