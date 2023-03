“Me partiu em mil pedaços”: Joana Sanz publica carta de despedida a Dani Alves

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Dani Alves, publicou nesta quarta-feira uma carta escrita de próprio punho em seu Instagram que está sendo interpretada como a despedida oficial do jogador.

Dani Alves está preso desde janeiro na penitenciária de Brians 2, em Barcelona, onde responde a acusação de estupro de uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em dezembro do ano passado.

“Adoraria que as linhas escritas aqui fossem de amor e felicidade, mas não são” diz a modelo na abertura da carta, mencionando os meses horríveis pelos quais passou desde que o caso de estupro veio à tona. “Foram meses horríveis, não os mais duros da minha vida, porque enfrentei muitas tempestades, mas muito escuros e dolorosos”

Na carta, ela faz referência a Dani. “Escolhi uma pessoa que era perfeita aos meus olhos como companheira de vida”, acrescentou a modelo. “Ele estava sempre presente quando eu mais precisava dele. Sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atencioso... É tão difícil para mim aceitar que essa pessoa pode me quebrar em mil pedaços. Acho que vou levar anos de vida para conseguir anos de vida desse jeito dele me olhar, daquele jeito como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo”, escreveu a influenciadora.

Nas últimas linhas, ela deixa claro sua intenção de fechar a porta desta etapa da vida e seguir em frente. Ela também menciona demonstra que tem trabalhado sua autoestima e está pronta para tomar uma decisão. “Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, atenciosa, carinhosa, engraçada, fiel. Humana. Tão humana que apesar do estrago que me causou, continuo aqui ao seu lado”, lê-se.

E prossegue, dando seu recado final: “Continuo e continuarei a ser, mas de outra forma. Amo-o e vou sempre amá-lo. Quem diz que o amor se esquece engana-se ou não amou de verdade”, diz Joana Sanz.

“Mas eu me amo, Me respeito e me valorizo muito mais. Perdoar me alivia, assim mantenho a magia e encerro uma etapa da minha vida que começou em 18/05/15. Agradeço pelas oportunidades e aprendizados que a vida me proporciona, por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte passando para a próxima fase de sua vida.”