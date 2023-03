Lotofácil 2764 sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão; veja os números sorteados

Quem acertar as 15 dezenas da Lotofácil nesta quinta-feira pode levar para casa o prêmio da loteria estimado em R$ 1,5 milhão pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira:

01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25

Sorteio de quarta-feira

No sorteio de ontem da Lotofácil, dois apostadores acertaram a faixa dos 15 acertos e dividiram o prêmio da loteria. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Canguçu, no Rio Grande do Sul. Cada uma dos apostadores levou para casa R$ 789.595,98.

Na faixa dos 14 pontos, 364 apostas ganharam R$ 1.299,53; já na faixa dos 13 números, 12.909 levaram para casa R$ 25.

Veja o sorteio da Dupla Sena

A Dupla Sena desta quinta-feira tem prêmio estimado em R$ 750 mil para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. No segundo sorteio, o prêmio é de R$

Veja os números da Dupla Sena:

1º sorteio

07, 16, 17, 38, 39, 44

2º sorteio

03, 06, 10, 12, 43, 44