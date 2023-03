Jovem que dizia ser Madeleine McCann pode ser criança raptada e família acha que ela é a filha desaparecida misteriosamente

Julia Wendell, de apenas 21 anos, se tornou notícia no mundo todo ao revelar que acreditava ser Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu misteriosamente em 2007, na Praia da Luz, em Portugal.

Depois de muita polêmica, nenhuma credibilidade com a polícia e um teste de DNA que não foi aceito por Gerry e Kate McCann, pais de Madeleine, a polonesa finalmente descobriu que não é mesmo filha daqueles que diziam ser seus pais biológicos.

Julia menciona que quase não se lembra da própria infância e que não tem fotos dessa época. Suas desconfianças quanto ao ser raptada aumentaram quando ouviu comentários da sua avó e sua família se negou a fazer um teste de DNA para comprovar a paternidade e maternidade.

A investigadora particular Fia Johansson está confiante de que a jovem não é filha dos poloneses e declara que ao visitar a maternidade que Julia supostamente nasceu, não encontraram nenhuma informação sobre a menina.

“Temos muitas evidências agora que mostram que Julia foi definitivamente traficada para a Polônia de outro país por um grupo internacional de tráfico sexual”, afirma Fia que continua investigando o caso e aguarda um teste genético para determinar a ascendência da jovem.

De acordo com o Daily Star, a investigadora revelou que uma família americana em busca de sua filha desaparecida entrou em contato com Julia.

“Não queremos revelar o nome da menina ou de sua família porque as coisas estão indo e voltando, e é um momento muito emocionante para todos”, justificou, acrescentando que outras famílias também entraram em contato, mas o resultado do teste de DNA é aguardado antes de seguir com as investigações.

Uma das principais suspeitas de Julia sobre ser Madeleine McCann foram características físicas e o fato de que se lembra de ter sido abusada por um pedófilo alemão que se parecia com um ex-suspeito do desaparecimento de Madeleine. Ela supostamente encontrou uma foto de família com esse homem na casa de um parente mais velho.

