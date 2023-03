Homem é preso após tentar jogar ônibus de cima de ponte; motorista impediu tragédia

Um homem foi preso após tentar jogar um ônibus de cima de uma ponte na rodovia ES-010, no Espírito Santo, na última quarta-feira (15).

O suspeito tentou tomar a direção do motorista, que resistiu e conseguiu impedi-lo. Nenhum passageiro ficou ferido.

O rapaz fugiu do local, pulando da ponte, na altura do município de Aracruz. No entanto, acabou encontrado pela polícia e detido hoje (16). As roupas e documentos dele estavam molhados e ele apresentava machucados pelo corpo.

“Hoje as nossas viaturas na orla receberam essa informação de que o indivíduo estava transitando próximo ao rio desorientado. Prosseguiram até o local, conseguiram fazer a abordagem e com a ajuda de populares identificaram esse indivíduo como suspeito de ter cometido esse atentado”, disse o Capitão Alexandre, porta-voz da PM (Polícia Militar), segundo o “UOL”.

Confusão mental

Segundo a Polícia Civil, o homem estava com sinais de confusão mental e tinha desaparecido de casa na última segunda-feira (13). À PM, ele não soube explica o motivo de estar molhado e machucado, mudando de versão diversas vezes ao ser questionado.

O suspeito foi autuado por lesão corporal, dano qualificado e atentado contra a segurança de outro meio de transporte.

