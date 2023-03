Estudante criou post nas redes anunciado massacre em escola de Goiás

A polícia de Goiás apreendeu em Aparecido de Goiás um adolescente que criou uma página falsa onde anunciava um massacre no Colégio Jardim Tiradentes.

De acordo com a investigação, o jovem, cujo nome não foi revelado, saiu da escola no m~es passado após brigar com colegas e passou a fazer anúncio de um suposto massacre como forma de aterrorizar os estudantes e se vingar dos antigos colegas.

O falso perfil dizia: “Massacre no Tiradentes. Não falaria a data, isso é só um aviso. Dica, sou estudante de lá. Recomendo não ir se não quer morrer.”

Para criar clima de terror entre os estudantes, ele adicionou a conta de diversos alunos da escola Tiradentes, para garantir que todos veriam sua postagem.

A polícia ainda não esclareceu se ele realmente tinha algum plano de atacar a escola e também não encontrou armas ou artefatos que poderiam ser usado pelo estudante em algum plano de massacre.

Página falsa criada pelo estudante (Reprodução)

O jovem foi autuado por ato infracional análogo aos delitos de ameaça e incitação à prática de crime e caberá a Justiça avaliar se ele responderá por crime e sua pena.

Plano de ataque

Uma investigação realizada pela polícia civil descobriu o plano de três adolescentes para realizar ataques em escolas nas cidades de São José dos Campos e Caçapava, ambas no interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, em uma conversa por aplicativo de mensagem dos adolescentes mostrou uma faca que pretendia usar e disse que pretendia antes matar uma pessoa e um animal e gravar a ação.

Com os adolescentes, a polícia encontrou duas facas, um canivete, uma máscara com desenho de caveira, caderno de anotações e os aparelhos celulares usados na conversa. Todo material foi apreendido e passará por perícia.