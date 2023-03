Caso Dani Alves: Após carta de separação de Joana Sanz, irmão do jogador ataca a modelo

Um dia após a modelo Joana Sanz publicar uma carta onde ela deixa claro que uma nova etapa começa em sua vida sem o jogador Dani Alves, que continua preso em Barcelona acusado de estupro de uma jovem de 23 anos, o irmão do atleta posta uma mensagem que foi interpretada pela imprensa espanhola como um ataque direto a ela.

Ney Alves publicou a seguinte mensagem: “Vou dar-te um conselho. É bom até para mim. Nunca esperes consideração, reconhecimento ou lealdade de ninguém . Temos que estar atentos, porque a mesma pessoa que te faz um grande bem é a mesma que amanhã te jogará no chão e te esmagará impiedosamente”.

Essa não é a primeira vez que o irmão do jogador brasileiro parte para o ataque contra a agora ex-cunhada. Quando Joana publicou em seu Instagram uma imagem onde participava de uma festa em Dubai, Ney Alves fez uma postagem cheia de sarcasmo para atingir a modelo. “Senhoras e senhores, esta é a digna Joana Sanz, que está a sofrer muito com a morte da mãe. Continua de luto e se não bastasse para aumentar a dor, o marido está preso acusado de violação”, disse.

Na época, a modelo disse que aquela era sua forma de lidar com a dor. “Não me castigue nem me julgue se me vir dançar ou sorrir, é só mais um passo para curar minhas feridas do meu jeito, que minha mãe gostaria”, afirmou a modelo.

Na carta que escreveu ontem de próprio punho e publicou nas redes sociais, Joana fala sobre o ex-companheiro. “Ele estava sempre presente quando eu mais precisava dele. Sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atencioso... É tão difícil para mim aceitar que essa pessoa pode me quebrar em mil pedaços “, escreveu.

NO final da carta, Joana deixa claro que quer deixar para trás essa parte da vida e abrir uma nova porta para um recomeço. “Mas eu me amo, Me respeito e me valorizo muito mais. Perdoar me alivia, assim mantenho a magia e encerro uma etapa da minha vida que começou em 18/05/15. Agradeço pelas oportunidades e aprendizados que a vida me proporciona, por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte passando para a próxima fase de sua vida.”