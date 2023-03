Antes de cometer suicídio, advogado deu dois tiros à queima roupa na ex-mulher; veja o vídeo

Advogado conversou com ex-mulher por alguns minutos antes de matá-la com tiros à queima roupa, em Santos, no litoral de SP (Reprodução/Twitter)

Um vídeo mostra que o advogado Vicente Nogueira Gumbis de Souza, de 48 anos, que matou a tiros a ex-mulher, Michelli Stefani, de 27, em Santos, no litoral de São Paulo, conversou com a vítima por alguns minutos antes de dar dois tiros à queima roupa contra ela. Logo depois, ele cometeu suicídio (assista abaixo).

Vídeo mostra momento em que advogado mata a ex em garagem de prédio em Santos https://t.co/dlEWqfKKt7 pic.twitter.com/9lB4Hgb5B4 — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) March 16, 2023

O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), em um prédio que fica na Rua Particular Lélia, no bairro Aparecida.

As imagens, divulgadas pelo jornal “A Tribuna”, mostram que Vicente estava na garagem esperando por Michelli. Quando ela chegou de carro, ele se aproximou e os dois conversaram rapidamente. A mulher tirava algumas malas para entregar ao advogado e entrou novamente no veículo, quando o homem atirou duas vezes. Na sequência, ele se matou.

Um funcionário do prédio percebeu que o homem estava caído na garagem e acionou a Polícia Militar. Lá, os agentes também encontraram Michelli sem vida dentro do carro.

O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como feminicídio seguido de suicídio. A motivação do crime ainda é apurada pela corporação.

A arma usada no crime, assim como os celulares da vítima e do autor, foram apreendidos para os trabalhos da investigação.

Repercussão

A morte de Michelli foi postada na página “Quem Ama Liberta”, descrita como um “memorial de vítimas de feminicídio no Brasil”. Muitos internautas comentaram sobre a crueldade do crime, que parece se repetir constantemente por todas as regiões do país.

“Homens, inseguros, acham que a mulher é propriedade e não sabem ouvir não. Até quando?”, questionou uma internauta. “Linda, uma vida inteira pela frente”, lamentou outra.

“Sentimento de posse que tira a vida das mulheres. Sentimento de quem acha que a mulher é propriedade dele, um objeto, uma coisa. Que tristeza! Uma das frases mais perigosas é “se não for minha não será de mais ninguém”, escreveu mais uma.

