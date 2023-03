Metrô funciona normalmente nesta quarta-feira em São Paulo

Não haverá greve dos metroviários como havia sido anunciado anteriormente pela categoria e o transporte funcionará normalmente em São Paulo nesta quarta-feira (14).

Em assembleia realizada na noite desta terça-feira, a categoria decidiu suspender até a próxima semana, quando o governo de São Paulo, por decisão da Justiça na reunião de conciliação, deverá apresentar uma nova proposta sobre o abono reivindicado pelo sindicato.

Na próxima quarta-feira (22) haverá outra reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e os metroviários devem realizar nova assembleia para discutir se aceitam a proposta do governo ou se haverá paralisação.

Em nota, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo disse que além pagamento de abono e a participação nos resultados atrasados, a categoria luta por novas contratações. Segundo a entidade, a falta de funcionários tem provocado a sobrecarga de trabalho entre os funcionários do transporte público e até o momento a empresa (Metrô) não teria se comprometido com qualquer tipo de calendário de contratação.

Com a decisão dos metroviários, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata operam sem paralisações. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, sob responsabilidade de concessionárias, não seriam afetadas pela grave, se fosse realizada.