Filha de cantor sertanejo fala sobre agressão do pai: “achei que fosse morrer”

A jovem Kauane Cellarius, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o pai, o cantor sertanejo Fernando Rodrigo Cellarius, da dupla Gina e Nando, por ameaças e violências físicas e psicológicas. Em um áudio compartilhado pelas redes sociais, ele a ameaça de morte. A reportagem é do Metropoles.

Kauane contou que sempre foi agredida pelo pai, desde pequena, mas a violência piorou depois que ela ficou maior de idade. “Quando completei 18 anos achei que ele iria parar de me bater, mas tudo piorou. Por muito tempo achei que merecia viver isso. Ele falava que era para o meu bem, porque o pai dele fez isso com ele e ele ‘virou gente’”, disse em entrevista ao jornal.

Com 19 anos, quando pode comprar um celular, ela passou a registrar em fotos e vídeos os hematomas que sofria das agressões, mas tinha medo de denunciar porque o pai dizia que ele era amigo de ‘peixe grande’.

A jovem disse que as agressões eram de extrema violência e ela tinha medo de morrer. “Ele me jogava no chão, pisava em cima de mim, segurava no meu cabelo e batia várias vezes com minha cabeça no chão. Sem contar as vezes que apertava o meu pescoço até eu ficar completamente sem ar.”

Em outubro de 2021 ela novamente apanhou, mas o namorado apareceu e evitou uma tragédia e o caso acabou na delegacia de polícia. “A última agressão foi muito pesada. Eu quase perdi minha vida, achei que ia morrer. Se não fosse meu namorado chegar, talvez eu estivesse morta.”, disse.

Em função dessa agressão, ela resolveu buscar medida protetiva e registrou boletim de ocorrência contra o pai.