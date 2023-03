Além de Dani Alves, outro jogador que pode acabar na cadeia por acusações de estupro é Robinho

Outro jogador brasileiro enfrenta a Justiça brasileira em função de acusações de estupro, além de Dani Alves, que está preso em Barcelona. Robinho, que foi condenado pela justiça italiana a nove anos de prisão por “estupro coletivo”, deverá se apresentar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para participar do processo de homologação da sentença italiana.

A convocação (citação) do jogador foi feita em caráter de urgência, já que o STJ procurava um endereço para intimar o jogador desde o final de fevereiro. O processo de homologação, na prática, é a validação da condenação do jogador.

Robinho foi condenado em última instância na Itália e o país europeu pediu sua extradição ao Brasil, que foi negada pelo Ministério da Justiça. A alternativa que coube à Justiça italiana foi solicitar que o ex-jogador cumpra a pena de prisão no Brasil.

A defesa de Robinho poderá contestar a homologação e o caso será analisado por uma Corte Especial do STJ. Se não houver contestação, a homologação da sentença poderá ser feita pelo presidente do tribunal.

RELEMBRE O CASO

Robinho foi acusado de violência sexual em 2013, quando era um dos principais jogadores do Milan, na Itália. Ele e cinco outros homens estupraram, segundo a justiça italiana, uma mulher albanesa em uma boate de Milão. A vítima alegou que estava inconsciente no momento do estupro porque tinha consumido grande quantidade de álcool. Os condenados alegaram que a relação sexual foi consensual.

Além dele, um amigo, Ricardo Falco, foi condenado pela violência.

