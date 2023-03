Veja os números do sorteio da Quina acumulada desta terça-feira

O prêmio da Quina continua acumulado e quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa a bolada de R$ 12 milhões.

Veja os números da Quina para esta terça-feira

72 - 29 - 04 - 57 - 13

Sorteio de ontem

Na segunda-feira a loteria não saiu para ninguém. Quem chegou mais perto de colocar o dinheiro no bolso acertou a quadra e levou apenas R$ 5.001,92. Foram 132 apostas. Na faixa do terno, 8.036 apostas levaram para casa, cada uma, R$ 78,24.

Dupla Sena paga R$ 600 mil nesta terça-feira

O prêmio para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena é de R$ 600 mil, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados:

Primeiro sorteio: 07 - 32 - 39 - 50 - 06 - 19 | Segundo sorteio: 35 - 29 - 32 - 41 - 30 - 38