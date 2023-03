Treinador acusado de assédio ameaçou jogadora de futsal de morte caso ela não se saísse bem em jogo

Treinador denunciado por assediar jogadoras de futsal enviou áudio com ameaça (Divulgação/ Freepik)

O treinador de um clube de futsal feminino de Fortaleza, no Ceará, denunciado por abuso e violência sexual durante os treinos, ameaçou de morte uma das jogadoras caso ela não se saísse bem em um jogo. O portal de notícias “G1″ teve acesso a um áudio que traz o conteúdo.

“Deixa a *** com as bobagens dela que o *** dela é cabeludo. Ela não raspa nem o *** dela. Tu não. Se tu ficar com bobagem aí, eu mando te matar, viu?”, diz o áudio enviado pelo treinador.

Ao site, o advogado do treinador afirmou que ele só vai se manifestar “em momento oportuno” e que o profissional ainda não foi intimado a depor. Segundo a defesa, as denúncias são “os que as jogadoras acham se tratar de assédio”.

A Polícia Civil apura a denúncia como crime contra a dignidade sexual. O caso é investigado pela Dceca (Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente).

Termos obscenos e convites impróprios

As vítimas do treinador são garotas menores de idade e afirmam que receberam mensagens com termos obscenos e convites impróprios.

Um dos episódios de assédio teria ocorrido durante uma massagem. Uma garota chegou a gravar o professor quando ele aproximou a mão da virilha da atleta. Quando ele percebeu que estava sendo filmado, tirou o aparelho celular dela.

Nas redes sociais, uma das vítimas relatou que o treinador chegou a deitar em cima do corpo de uma das atletas afirmando que a prática fazia parte do trabalho de recuperação.

O treinador teria também marcado um horário com apenas uma única jogadora para se aproveitar dela. Quando outras jogadoras apareceram no ginásio, o professor teria procurado uma desculpa para que elas deixassem o local.

