Veja como anda o caso da brasileira presa com cocaína na Indonésia

Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa em janeiro no aeroporto de Bali com cerca de 4 quilos de cocaína espalhados em sua bagagem e aguardava pronunciamento oficial da Justiça da Indonésia sobre o caso.

Agora, segundo os advogados que a defendem, o Ministério Público do país ofereceu denúncia contra ele por tráfico internacional de drogas e ela será julgada no país. “Ela passou a se tornar ré em processo judicial. O ministério ofereceu a denúncia e o processo está andando. Será designada audiência”, explicou o defensor público Davi Lira, que acompanha seu caso.

Manuela pode pegar uma pena menor, de no mínimo 5 anos, mas também pode enfrentar a pena de morte, dependendo de como o juiz entender o caso. A Indonésia, assim como alguns poucos países do sudoeste asiático, não tem por tradição ser complacente com tráfico internacional de drogas.

Para piorar a situação, a família não tem recursos para contratar um advogado particular especialista na Indonésia para defendê-la, pois isso custaria uma soma inicial de U$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil, em dinheiro brasileiro).

MULA

Manuela trabalhava como vendedora de roupas e perfumes. Ela embarcou em Florianópolis e disse aos familiares que iria passar o réveillon em Bali com um namorado que reside em Portugal, mas chegou sozinha à Indonésia.

No aeroporto internacional de Bali, o raio-x detectou pacotes de drogas escondidos entre as roupas nas em duas bolsas Louis Vuitton. Ela disse que não sabia que havia droga nas malas.

O advogado de defesa alega que ela foi usada como mula por uma quadrilha especializada em tráfico internacional do sul do Brasil em troca de um mês de férias e aulas de surfe no em Bali.