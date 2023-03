Mulher é esfaqueada 14 vezes durante discussão banal; agressões pararam quando objeto quebrou

Mulher sobrevive após ser esfaqueada pelo menos 14 vezes no Rio do Janeiro (Polícia Civil/Divulgação)

Um mulher foi esfaqueada pelo menos 14 vezes pelo ex-companheiro na cidade de Carmo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, no último domingo (12). As agressões só pararam quando o objeto quebrou.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, foi esfaqueada durante uma discussão banal. O suspeito foi preso em flagrante em ação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar.

A discussão entre os dois teria começado após o homem ir à casa da mãe da ex-mulher e tentar pegar o filho do casal, de 2 anos. Como estava chovendo, tanto a vítima quanto sua mãe negaram. O homem, então, invadiu a residência, pegou uma faca e agrediu a ex-companheira.

As agressões

Ainda de acordo com as autoridades, o médico que atendeu a mulher disse que ela conseguiu sobreviver porque nenhum ponto vital foi atingido. Ela foi ferida no rosto, tórax, costas e braços.

O agressor foi preso e vai responder por feminicídio tentado.

Na delegacia, a vítima admitiu que já havia sido agredida várias vezes pelo ex-companheiro, mas não fez denuncia por medo de ele ser preso.

