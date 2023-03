Lotofácil 2762: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2762 da Lotofácil promete pagar nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira

05 - 11 - 21 - 24 - 16 - 12 - 02 - 23 - 17 - 19 - 06 - 22 - 09 - 13 - 10

Osasco

No sorteio de ontem, um sortudo apostador de Osasco levou para casa o prêmio estimado em R$ 1.839.820,29.

Na faixa dos 14 números, 188 acertadores ganharam R$ 2.051,96 e 7.984 apostas acertaram 13 números e levaram R$ 25,00.

Dupla Sena paga R$ 600 mil nesta terça-feira

O prêmio para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena é de R$ 600 mil, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados:

Primeiro sorteio: 07 - 32 - 39 - 50 - 06 - 19 | Segundo sorteio: 35 - 29 - 32 - 41 - 30 - 38