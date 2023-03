Lotofácil 2761 pode pagar nesta segunda R$ 1,5 milhão; veja os números sorteados

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira deve pagar ao apostador que acertar os quinze números sorteados pela Caixa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira as dezenas da Lotofácil desta segunda-feira:

1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

6 ganhadores

Seis apostas dividiram o prêmio da loteria no sorteio do último sábado. As apostas vencedoras foram feitas em São Paulo, Santa Helena de Goiás (GO), Vespasiano (MG), Navirai (MS), Três Lagoas (MS)e uma aposta foi feita no canal eletrônico da Caixa. Cada um dos sortudos ganhadores levou para casa R$ 878.289,81.

Super Sete tem prêmio de R$ 2,8 milhões

Quem acertar as sete dezenas da Super Sete nesta segunda-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

2, 7, 0, 6, 2, 5, 2