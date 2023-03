Governo de São Paulo promete construir mais de 500 moradias para afetados pelas chuvas no Litoral Norte

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a assinatura de contrato para início imediato da construção de mais de 500 apartamentos no bairro da Baleia Verde, em São Sebastião, no Litoral Norte. As unidades habitacionais vão atender famílias que perderam suas casas com as fortes chuvas e deslizamentos que atingiram a região durante o Carnaval.

A previsão é que as moradias, de tecnologia modular, possam ser entregues em até 150 dias após o início das obras, que envolvem implantação de infraestrutura, estabelecimento das fundações das edificações e construção das lajes.

“Iniciada essa fase de investimento em infraestrutura, a ideia é que em 60 dias estejamos com isso pronto e comecemos a erguer os edifícios. E, em mais 90 dias, estaremos com os edifícios prontos, com chave na porta”, disse Tarcísio na última segunda-feira (13). “Queremos entregar esses apartamentos com os eletrodomésticos doados pela iniciativa privada, micro-ondas, geladeira e fogão. Isso vai dar esperança para aquelas pessoas que perderam tudo”, completou.

Operação de transferência

Ainda ontem, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação deu início à operação de transferência de famílias vítimas dos deslizamentos da Vila do Sahy para 300 apartamentos do Conjunto Habitacional Caminho das Árvores, em Bertioga.

O primeiro grupo de dez famílias já está mobilizado para o deslocamento de 46 quilômetros à cidade vizinha, onde irá permanecer nos próximos oito meses, enquanto a Pasta viabiliza a construção de unidades permanentes em São Sebastião.

