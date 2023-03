Caso Dani Alves: ex-companheiro de clube, Piqué diz que Justiça deve ser dura em caso de culpa

Ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué em entrevista ao programa RAC1 RAC1

O zagueiro Gerard Piqué jogou com Dani Alves por dez anos no Barcelona e em entrevista à rádio RC1 disse ter ficado em estado de choque ao saber da prisão e da acusação de estupro contra o atleta brasileiro.

Pìqué classificou o caso do ex-companheiro de clube como complicado e disse querer esperar a decisão da Justiça, mas que caso ele seja condenado, a Justiça deve ser dura com ele.

“O fácil é dizer que ele é culpado, [mas] eu quero esperar o que o juiz diz, e o que ele disser tem que ser seguido. E ajudar a vítima no processo. É muito complicado. Eu, como ex-companheiro, [tenho] a sensação de que você não o conhece”, disse.

O ex-zagueiro do Barça disse que ele, pessoalmente, seria mais duro do que a Justiça. “Temos que respeitar uns aos outros, homens e mulheres. Espero um mundo que não aconteça isso. Seria inflexível e duro se isso acontecesse, o que parece ter acontecido”, completou.

VISITA NA PRISÃO

Desde que foi preso, em janeiro, Dani Alves havia sido visitado pela esposa, a modelo Joana Sanz, apenas uma vez. Neste domingo, ela foi novamente visitá-lo na penitenciária de Brians 2, em Barcelona, acompanhada de um amigo do jogador chamado de Bruno, o mesmo que acompanhava Dani na Boate no dia do suposto estupro.

Segundo os jornais espanhóis, ela não conseguiu falar diretamente com o jogador, já que ele não tinha solicitado visita íntima à Justiça porque acreditava que seria libertado logo. Eles se viram e falaram separados pelo vidro de segurança. Na saída, ela evitou falar com a imprensa.

Desde que a Justiça rejeitou o pedido de liberdade provisória feita pela defesa do atleta, a estratégia da defesa agora será acompanhar o teste psicológico da acusadora, uma jovem de 23 anos, e tentar desacreditar seu depoimento.