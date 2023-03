Caso Dani Alves: esposa do jogador foi visitá-lo, mas só o viu pelo vidro

Segundo a imprensa espanhola, a modelo Joana Sanz esteve neste domingo no presídio Brians 2, para visitar seu marido, o jogador Dani Alves, que segue preso acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona.

Segundo o programa Fiesta, da Telecinco, a modelo foi acompanhada de um amigo de Dani, Bruno, que também estava na casa noturno com o jogador na noite do suposto estupro.

De acordo com o programa que revelou a visita, Joana e Dani apenas puderam se ver por um vidro, já que o atleta não havia solicitado o direito de receber visitas íntimas. Essa foi a segunda visita que a modelo faz ao marido preso.

Não se sabe o teor da conversa do casal durante a visita, mas a modelo deixou o local com cara séria e não quis falar com a imprensa.

A imprensa espanhola continua especulando sobre um rompimento entre o casal, apesar da visita na cadeia. Isso porque Joana Sanz, que continua ativa nas redes sociais, publica post que estão sendo interpretados como mensagens subliminares ao marido Dani Alves.

Na última, publicada nos stories, ela aparece em um vídeo jogando boliche e avisa aos seus seguidores que na não é muito boa em jogos de boliche e nem em relacionamentos amorosos. Ela faz uma alusão ao ditado “sorte no jogo, azar no amor”. Em seu caso, ela deixa claro na postagem, nem um e nem outro.

Prisão Preventiva

Recentemente o Tribunal de Barcelona rejeitou o pedido da defesa do jogador para que ele responda às acusações em liberdade. A promotoria alegou que o risco do brasileiro fugir de Barcelona é muito grande, já que ele tem os meios econômicos para tal, e que como o Brasil não tem tratado de extradição com a Espanha, uma vez em terras brasileiras ele estaria livre da Justiça espanhola.