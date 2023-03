Brasileira que vivia nos EUA há quase 23 anos é morta e esquartejada; namorado está preso

A brasileira Nancy Howery Moreira, de 44 anos, foi encontrada morta na Flórida, nos Estados Unidos, no último dia 9. De acordo com a polícia local, o corpo dela estava esquartejado e queimado. A mulher, que tem dupla cidadania, já morava naquele país há 23 anos. O namorado dela, identificado como Daniel Stearns, foi preso acusado de ser o autor do crime.

Conforme a polícia norte-americana, Nancy estava desaparecida desde o dia 15 de fevereiro. O sumiço dela passou a ser investigado três dias depois, quando o ex-marido da brasileira denunciou que ela não tinha ido buscar os filhos nas escola e não tinha mais feito contato com os parentes.

A investigação prosseguiu e os agentes passaram a monitorar Stearns, com quem a vítima mantinha um namoro. Na última quinta-feira (9), o homem foi preso em Palm Bay enquanto tentava enterrar partes do corpo da vítima em uma área arborizada.

Segundo os policiais, o homem matou a mulher a tiros no dia em que ela sumiu depois de uma discussão e, após isso, esquartejou o corpo e queimou algumas partes. Outras, ele tentava enterrar. Ele teria ocultado os restos mortais por vários dias.

Stearns está detido, sem direito a fiança, sob a acusação de assassinato em segundo grau com arma de fogo, mutilação de um cadáver e adulteração de evidências.

Nancy nasceu em Boston, nos Estados Unidos, filha de mãe americana e pai brasileiro. Ela viveu em Salvador, na Bahia, até o ano 2000. Depois disso, voltou para o convívio com a mãe no Texas e, em seguida, se mudou para a Califórnia. Em 2019, depois que se separou do primeiro marido, passou a viver na Flórida.

Daniel Stearns está preso acusado de matar a brasileira Nancy Howery, nos Estados Unidos (Reprodução/Brevard County Sheriff's Office)

