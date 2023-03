Apostou na Mega-Sena? Veja se ficou milionário

O concurso 2673 da Mega-Sena deve pagar nesta terça-feira (14) ao sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 16 milhões.

Confira os números sorteados para a Mega-Sena:

37 - 06 - 49 - 26 - 32 - 35

Não deu pra ninguém!

No sorteio do último sábado, ninguém colocou as mãos na grana da Mega-Sena, pelo menos na premiação principal. Cento e uma apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 30.374,17 cada e 7.223 fizeram a quadra e levaram R$ 606,75.

Lotomania

O sorteio da Lotomania paga nesta quarta-feira (15) um prêmio de R$ 1,2 milhão a quem acertar 20 dezenas no sorteio da Caixa.

Amanhã você poderá conferir os números da Lotomania.