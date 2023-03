AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Mega-Sena desta terça-feira; prêmio é de R$ 16 milhões

No sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (14), o apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas sorteadas pode levar par casa um prêmio estimado em R$ 16 milhões.

Acompanhe em tempo real o sorteio da Mega-Sena, da Lotofácil, Lotomania e Quina:

Nesta semana, a Mega-Sena fará ainda mais dois sorteios, um na quinta-feira e outro no sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Também nesta terça-feira a Caixa sorteia a Quina, que está com prêmio acumulado e pode pagar a quem acertar os cinco números um prêmio de R$ 12 milhões, o segundo maior prêmio das loterias nesta noite.

No sorteio do concurso 2762 da Lotofácil o prêmio para quem acertar todas as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Já para os apostadores da Lotomania, as 20 dezenas sorteadas pela Caixa podem valer uma premiação de R$ 1,2 milhão.