VÍDEOS: Deslizamento de terra atinge casas e deixa oito mortos em Manaus; buscas continuam

Um deslizamento de terra deixou pelo menos oito mortos na Comunidade Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus, no Amazonas, no domingo (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, das vítimas fatais, quatro eram adultos e quatro crianças. A corporação, além de moradores da região, seguem a fazer buscas por possíveis sobreviventes.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o deslizamento no Jorge Teixeira, que ocorreu durante uma forte chuva, e também o desespero das pessoas em busca de vítimas.

População ajuda os bombeiros a resgatar as vítimas do deslizamento de terra na zona leste de Manaus. Última atualização PRELIMINAR da Defesa Civil é de que haviam seis mortos pic.twitter.com/8cRiaNO1RQ — bru ❤️‍🔥 (@brunoallberto) March 13, 2023

Nesta madrugada, foram encontrados os corpos de mãe e filha sob os escombros de uma casa. Elas estavam abraçadas. Havia a expectativa de que ambas pudessem estar vivas, mas as mortes foram confirmadas logo depois do resgate.

Ainda segundo os bombeiros, pelo menos nove casas foram atingidas pela terra. Na madrugada desta segunda-feira (13), o governador Wilson Lima esteve na área afetada para acompanhar os trabalhos de buscas.

Já prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), também segue no local e acionou o comitê de gestão de crise para acompanhar a situação e prestar ajuda aos afetados. Segundo ele, o local onde houve o desmoronamento era uma área de alto risco e, por conta do grande volume de chuva, a tragédia foi inevitável.