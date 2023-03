VÍDEO: Monomotor tenta pousar duas vezes antes de cair sobre casas, em Minas Gerais; piloto morreu

Um avião monomotor caiu sobre duas casas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na tarde de sábado (11). Um vídeo mostra que o piloto, o oftalmologista José Luiz Oliveira, de 65 anos, tentou pousar duas vezes no Aeroporto Carlos Prates, mas não conseguiu. O homem não resistiu e morreu. Ele estava acompanhado pela filha, Jéssica Oliveira, de 33 anos, que segue internada em estado gravíssimo.

As imagens que mostram as tentativas de pouso foram publicadas pelo site “Clima ao Vivo”. Veja abaixo:

O vídeo mostra que a primeira tentativa de pouso ocorreu por volta das 14h32 de sábado, mas o piloto não conseguiu e a aeronave arremeteu, subindo ao ar novamente. Pouco mais de 1 minuoto e meio depois, houve a segunda tentativa, quando, sem sucesso, a aeronave acaba ultrapassando a pista e colidindo contra as residências.

O oftalmologista e a filha foram resgatados do local inconscientes e com politraumatismos. Ao dar entrada no Hospital Pronto-Socorro João XXIII, a morte do homem foi confirmada. Já a filha dele permanece internada na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) em estado gravíssimo.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido nas casas atingidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi realizado um trabalho preventivo no local por conta do alto de risco de explosão.

As causas do acidente devem ser apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa).

