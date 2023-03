Saiba quem são as vítimas do deslizamento de terra em Manaus; bombeiros encerram buscas

O Corpo de Bombeiros encerrou nesta segunda-feira (13) as buscas por sobreviventes do deslizamento de terra que atingiu 11 casas na Comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, em Manaus, no Amazonas. Ao todo, a tragédia deixou oito mortos, sendo quatro adultos e quatro crianças. Três pessoas foram resgatadas com vida.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, das vítimas fatais, duas eram mãe e filha e outras duas eram pai e filha, mas de famílias distintas. Os outro quatro mortos eram venezuelanos, que ainda não tiveram as identidades confirmadas pelas autoridades.

Veja abaixo quem são as vítimas já identificadas:

Jucicleia Barbosa de Lima, de 31 anos;

Heloiza Barbosa, de 7 anos, que é filha de Julcicleia;

Cleberson Nunes Barbosa, de 34 anos;

Cableb Mendes Nunes, de 7 anos, filha de Cleberson

As vítimas moravam nas casas que foram atingidas pelo desmoronamento de terra, que fican ba Rua Pingo D’Água.Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o deslizamento no Jorge Teixeira, que ocorreu durante uma forte chuva, e também o desespero das pessoas em busca de vítimas.

População ajuda os bombeiros a resgatar as vítimas do deslizamento de terra na zona leste de Manaus. Última atualização PRELIMINAR da Defesa Civil é de que haviam seis mortos pic.twitter.com/8cRiaNO1RQ — bru ❤️‍🔥 (@brunoallberto) March 13, 2023

Desabrigados

A Prefeitura de Manaus decretou estado de calamidade pública por causa das chuvas, visando facilitar o repasse de recursos federais. O prefeito David Almeida (Avante) destacou que os trabalhos continuam para evacuar a área considerada de “alto risco”.

Moradores que ficaram desabrigados foram alojados na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, localizada na Avenida Itaúba, próximo ao local do deslizamento.

