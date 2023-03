Preso suspeito de manter esposa, filha e enteada em cárcere privado; vítimas estavam machucadas

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar) suspeito de manter a família - a esposa, a enteada de 6 anos e a filha de 3 semanas - em cárcere privado em Ribeirão Preto, em São Paulo.

O crime só foi descoberto depois que a mulher conseguiu escapar da residência com as pequenas e relatar o que estava acontecendo a policiais em uma viatura no último sábado (11). As informações são do “UOL”.

Lesões pelo corpo

As vítimas foram encontradas machucadas. A esposa tinha lesões no rosto e na perna esquerda. As crianças também apresentavam hematomas, segundo a polícia.

Ao tomar conhecimento da situação, agentes foram até a casa da família para prender o suspeito. Ele tentou justificar os atos dizendo ter descoberto uma suposta traição da mulher.

O suspeito vai responder pelos crimes de sequestro, violência doméstica e ameaça.

LEIA TAMBÉM: