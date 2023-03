“Eu não vou morrer disso, eu vou viver”: Preta Gil fala sobre a luta contra o câncer no intestino

Em entrevista ao Fantástico deste domingo, a atriz e cantora Preta Gil falou sobre como descobriu o câncer no intestino, cujo tratamento iniciou há cerca de dois meses. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa”, disse.

Segundo a cantora, após passar mal em dois shows no exterior, ela resolveu voltar ao Brasil, mas mesmo assim adiou os exames, apesar de estar enfrentando constantes crises de enxaqueca e pressão alta.

Preta disse que o sinal de alerta acendeu quando ela voltou para casa para dormir e acordou durante a noite para ir ao banheiro. “Senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue”, disse. Ela disse que não ficou apavorada. “Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.

Ela disse durante a entrevista que ficou sete dias internada na emergência do hospital até que os médicos fechassem o diagnóstico e a notícia acertou em cheio não só ela, mas toda a família. “Quando vem o diagnóstico, todo mundo que está em volta, vira uma coisa de consternação, comoção. Eu tinha dificuldade de aceitar esse amor tão genuíno, de aceitar que eu precisava de colo, de aceitar que meus amigos invadissem a minha casa e me dessem colo. Isso é muito emocionante, e é um presente”, disse.

Em meio ao ciclo do tratamento com quimioterapia, Preta Gil disse que tem fé que vai se curar. “Eu sei que esse amor está me curando, e não está curando só o câncer, está curando feridas que eu nem imaginava que eu tinha. O meu eixo é a fé. Eu nunca dei tanto valor a vida e a fé que me move. Eu quero honrar a oportunidade de estar viva e estar me curando dessa doença que é grave, mas não vai me levar. Eu não vou morrer disso, tenho certeza. Vou viver muito A gente ainda vai celebrar muito”, afirmou.