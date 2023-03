Chuva volta a preocupar paulistanos nesta segunda-feira; veja o que diz o CGE

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo voltam a despertar preocupação nesta segunda-feira (13).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura colocou algumas regiões da Capital em estado de alerta. São elas:

Subprefeitura da Vila Prudente: transbordamento do Córrego Mooca - Av. Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello com Av. Salim Farah Maluf, na Zona Leste;

Subprefeitura do Campo Limpo: transbordamento do Córrego Morro do S - Capão Redondo - Avenida Ellis Maas com Avenida Comendador Sant´Anna, na Zona Sul;

Subprefeitura do Ipiranga: iminência de transbordamento do Córrego Ipiranga - Pç. Leonor Kaupa - Av. Abraão de Morais x Rua General Chagas Santos, na Zona Sudeste;

Subprefeitura do Jabaquara: transbordamento Córrego Água Espraiada - Cabeceira - Rua Jorge Duprat Figueiredo, 15, na Zona Sudeste.

Além disso, estão em estado de atenção para alagamentos as zonas Norte, Leste, Oeste, Sudeste, Sul, Centro e as marginais Pinheiros e Tietê.

Meteorologia

Áreas de instabilidade vindas do interior continuam atuando na cidade de São Paulo. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva moderada e forte principalmente nas Zonas Sul, nas subprefeituras de Campo Limpo e Santo Amaro. Também chove na Zona Sudeste, principalmente no Ipiranga. As precipitações são moderadas nas subprefeituras da Mooca, Vila Prudente e Guaianases, na Zona Leste.

Há condição para alagamentos, rajadas e vento e transbordamentos. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando de forma isolada, lentas e oscilando de intensidade.

Confira medidas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

