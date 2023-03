Caso Dani Alves: mãe do jogador diz nas redes que “Judas traidores o tiraram de mim”

A mãe do jogador Dani Alves, preso em Barcelona acusado de estuprar uma jovem de 23 anos, usou as redes sociais neste domingo para postar uma série de mensagens de cunho religioso para expressar o que a família está passando nos últimos meses.

Lucia Alves usou sua conta pessoal com citações que a imprensa espanhola acredita serem alusão à prisão do filho. “Sei que meu sorriso me incomodou tanto que os traidores de Judas (sic) o tiraram de mim naqueles quarenta dias, mas minha fé em Deus não pode ser tirada de mim. Sigo firme e forte rumo à vitória”, disse.

Em outro trecho, ela volta a falar em traição. “Se você alimentar um cachorro por três dias, ele se lembrará de você por trinta anos. Se você alimentar uma pessoa por trinta anos, ela o esquecerá em três dias.”

Em um trecho final, Lucia cita Daniel 6:27. “Seu domínio não tem fim. Ele é quem liberta e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, é ele quem livrou Daniel do poder dos leões”, desabafou.

Não ficou claro para quem essas mensagens foram direcionadas, mas muitos seguidores acreditam que foram para a esposa dele, a modelo Joana Sanz, que desde que Dani Alves foi preso preferiu se afastar da imprensa, que chegou a especular que ela se divorciaria dele.

Já a ex-mulher de Dani, Dinorah Santana, declarou publicamente que não acredita na culpa do ex-marido. Ela participou do programa da TV espanhola Ana Rosa e disse que não havia nada que pudesse incriminar o atleta. “Dani não é estuprador, como ele está preso? Isso é o que não me passa pela cabeça. A vida toda ele teve uma imagem impecável, porque ele é uma pessoa impecável”, disse.