Licença-maternidade de servidoras temporárias do Estado de SP é ampliada; confira a mudança

Governo amplia para 180 dias licença-maternidade das servidoras temporárias do Estado de São Paulo (Reprodução: Pexels)

O governo de São Paulo ampliou o período de licença-maternidade das servidoras temporárias do Estado. Agora, elas terão 180 dias de afastamento para cuidar dos recém-nascidos – antes, eram 120 dias.

A medida atende proposta apresentada pela Procuradoria Geral do Estado e atualiza o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado. A medida entrou em vigor a partir da publicação em Diário Oficial do Estado, que ocorreu nesta sexta-feira (10).

“É prioridade fortalecermos as políticas públicas de proteção às mulheres, com ações que ampliem seus direitos e tragam bem-estar a elas e seus filhos”, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Secretaria voltada à mulher

Vale lembrar que o Estado de São Paulo conta com uma secretaria voltada exclusivamente aos interesses da mulher. A Secretaria de Políticas para a Mulher atua desde o início do ano na articulação de políticas públicas para o combate à violência, a promoção da saúde e, principalmente, o estímulo ao empreendedorismo feminino nas mais diversas áreas.