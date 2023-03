Acidente de carro em MS mata quatro mulheres e fere outras duas pessoas

Um acidente de carro que aconteceu nesta sexta-feira (10) na rodovia BR-163 matou quatro mulheres e feriu outras duas pessoas. O acontecido foi em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o município de Jaraguari.

Durante uma ultrapassagem, dois veículos acabaram colidindo frontalmente, um Fiat Argo e um Toyota Hilux. Cinco mulheres estavam no primeiro carro, sendo uma delas a condutora.

De acordo com o boletim de ocorrência, elas estavam indo para a cidade de Rio Verde celebrar o aniversário de uma amiga, que esperava por elas lá (via portal G1).

A condutora teria tentado fazer uma ultrapassagem em faixa contínua quando aconteceu a colisão. Ela tinha 29 anos de idade. As outras ocupantes do veículo também estavam na faixa dos 28 e 29 anos. Apenas uma delas sobreviveu, assim como o motorista da Hilux, de 45 anos.

Acidente de carro em Campo Grande (MS) (Foto: PRF/Divulgação)

Ambos foram socorridos pelos bombeiros e levados ao Hospital de Santa Casa, em Campo Grande. Não há atualização sobre o estado de saúde deles.

Carolina Peixoto dos Santos era a motorista do Argo. As outras vítimas foram identificadas como Kaena Guilhen Fernandes, Letícia de Melo da Silva e Laís Moriningo Paim.

