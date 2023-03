Vinícolas terão de pagar indenização milionária por trabalho escravo em Bento Gonçalves; veja o valor

O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul firmou um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) no valor de de R$ 7 milhões com as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton por conta dos trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves.

Segundo o termo, os R$ 7 milhões deverão ser pagos em até 15 dias após a listagem de todos os resgatados ser apresentada. A quantia se refere à indenizações por danos morais individuais e por danos morais coletivos.

As três empresas assumiram 21 obrigações em relação à cadeia produtiva dos vinhos, como o monitoramento dos direitos trabalhistas.

O descumprimento do TAC implica multa diária de até R$ 300 mil.

A terceirizada Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda. não aceitou os termos do TAC e pagou verbas rescisórias de mais de R$ 1,1 milhão até o momento. Pela recusa, o MPT vai prosseguir com ações judiciais.

Relembre o caso

Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, contou detalhes sobre a rotina cruel a qual eram submetidos mais de 200 trabalhadores em vinícolas no Rio Grande do Sul. A entrevista foi concedida ao “UOL News”.

O resgate das vítimas ocorreu no último dia 22. A maioria partiu da Bahia em busca de trabalho. Porém, no local, perceberam quais eram as regras oferecidas e tentaram ir embora, mas foram ameaçadas e espancadas.

Os trabalhadores foram encontrados depois que alguns deles, que conseguiram fugir, pediram ajuda à PRF (Polícia Rodoviária Federal). A corporação, em parceria com o Ministério do Trabalho e com a PF (Polícia Federal), encontrou o alojamento e prendeu o responsável. No entanto, ele pagou fiança e foi solto.

“Além das condições insalubres, morando em local úmido, sem alimentação adequada e expostos a uma jornada extenuante de trabalho, eles também eram alvo de violência física e psicológica. Eram acordados aos chicotes para trabalhar. Se parassem um pouco para descansar, porque não havia o repouso permitido entre a jornada, eram agredidos. Havia uma limitação para o banho e utilização do banheiro, que era precário, e eles eram retirados à força”, disse Freitas.

O secretário continuou: “Havia utilização de spray de pimenta e restrição de comunicação. Enfim, eram práticas de tortura executadas contra esses trabalhadores. Estamos diante de um quadro clássico e recorrente de trabalho escravo consorciado com outras práticas violentas e violação de direitos. Também destaco o grau de terror psicológico que esses aliciadores produziram sobre esses trabalhadores”.

