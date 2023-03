Risco de novos desabamentos em shopping de Osasco existe, dizem bombeiros; MP-SP abre inquérito

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) abriu um inquérito na última quinta-feira (9) sobre o desabamento no Osasco Plaza Shopping um dia antes. O objetivo é “apurar as eventuais irregularidades” no local.

André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, destacou, que o risco de novas ocorrências do tipo no shopping “existe e não pode ser descartado”, destacando que cabe às outras autoridades competentes fazerem essa análise. As informações são do “UOL”.

Segundo a prefeitura, a vistoria do shopping está em dia. A Administração ressaltou que seguranças isolaram o local após visualizarem uma fissura na laje do corredor principal, que provocou o rompimento de uma rede de água.

Relembre o caso

Uma parte do teto do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira (8) na área próxima da praça da alimentação.

Com a queda, vieram abaixo cinco veículos e estilhaços atingiram a praça de alimentação.

Oito viaturas foram deslocadas para atender ao chamado.

Nas redes sociais, imagens mostram o desespero das pessoas que estavam no local:

