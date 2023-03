Professor que matou companheira grávida tinha duas mulheres e levava uma vida dupla

O professor Diogo Viola de Nadal, de 37 anos, foi preso na terça-feira acusado de ser o mandante do assassinato da companheira, a engenheira Letycia Peixoto Fonseca, de 31, que estava grávida de oito meses quando foi baleado dentro de seu carro, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A polícia descobriu que Nadal mantinha dois relacionamentos desde 2015. Embora estivesse com Letícia há oito anos, ele era casado com outra mulher desde 2010. Ele morava com as duas mulheres, em duas casas separadas, e usava falsas viagens de trabalho para justificar sua ausência no período que se ausentava em uma das casas.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, com a iminência do nascimento de sua filha com Letycia, ele decidiu se livrar de uma das mulheres, e a escolhida foi a engenheira, resolvendo com isso o problema de sua vida dupla. Letycia não tinha conhecimento da outra família de Diogo ou contato com seus parentes.

No último dia 2, a engenheira dirigia seu carro no bairro Parque Aurora quando foi cercada e recebeu cinco tiros. Ela morreu assim que chegou ao hospital. O bebê ainda nasceu com vida, mas morreu no dia seguinte. A tia de Letýcia, que estava no banco do passageiro, viu a execução, mas não foi ferida. No dia do enterro, Diogo ajudou a carregar o caixão de seu filho sem demonstrar nenhum sentimento de culpa.

Relatos da família da vítima apontaram que, na data em que foi morta, ela teria se recusado a fazer um empréstimo no valor de R$ 16 mil para o companheiro, que passava por problemas financeiro.

A descoberta da vida dupla do professor, segundo a polícia, foi crucial para desvendar o caso. Na polícia, Diogo negou que vivesse com a esposa e disse que estavam separados há três anos, mas a troca de mensagens por aplicativo no celular mostrou que os dois mantinham relacionamento amoroso e ainda viviam juntos. O professor teve prisão preventiva decretada e vai responder por duplo homicídio.