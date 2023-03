Polícia identifica e prende motorista de aplicativo que estuprou adolescente no Rio

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada no dia 10 de fevereiro por um motorista de aplicativo no município de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, quando voltava para casa. A informação é do G1.

A vítima pegou um carro de aplicativo com mãos dois amigos, todos adolescentes, para ir ao shopping e tanto na ida quanto na volta a corrida foi aceita pelo mesmo motorista, identificado como Kaique Vinicius de Oliveira Gomes, de 27 anos.

Quando voltavam para casa, os amigos desceram primeiro e ela seguiu viagem sozinha com o motorista, que passou a assediá-la, dizendo que ela era o tipo de garota que ele gostava. Ela tentou argumentar que tinha apenas 15 anos e tentou descer do carro, mas as portas estavam travadas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela adolescente, o homem dirigiu até uma rua escura perto da casa da vítima e a estuprou. Após o crime, ele a levou para casa como se nada tivesse acontecido.

Logo que chegou em casa, a jovem enviou um áudio para os dois amigos. “Eu tô tremendo muito. Perto da rua de casa, ele acelerou, me levou lá para uma praça e fez um monte de coisa”, disse. “Ele me obrigou a fazer um monte de coisa para ele. Ele estava forçando, e eu tirando a mão dele.”

Nesta quinta-feira, policiais do 50º Distrito Policial de Itaguaí conseguiram prender o motorista, que foi reconhecido pelos três adolescentes.

“Lamentamos muito que, numa semana tão importante, onde as mulheres comemoram o dia internacional delas, esse tipo de crime ainda aconteça. Mas é importante que possamos apurar e prender esse tipo de criminoso”, disse o delegado Marcos Santana, responsável pelo caso.