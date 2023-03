O que se sabe até agora sobre a ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto

Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto (TV Globo/Reprodução)

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata perto do Palácio do Planalto, em Brasília, na última quinta-feira (9).

O corpo foi localizado durante um treinamento do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). De acordo com a PM (Polícia Militar), ele estava com um celular e uma carteira.

A região exata onde a ossada foi achada fica entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do DF (Distrito Federal).

Identificação

Os ossos foram recolhidos pela Polícia Civil e levados ao IML (Instituto Médico Legal).

Os policiais tentam identificar a causa da morte da vítima. Peritos vão analisar o corpo para estimar ainda há quanto tempo ele estava no local.

